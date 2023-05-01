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أكد أن توقير العلماء ديدن ولاة الأمر

السديس خلال زيارة سماحة المفتي: نسعى لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
السديس خلال زيارة سماحة المفتي: نسعى لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن توقير واحترام أصحاب الفضيلة العلماء هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد، قائلًا: “نحن نقتفي أثر ولاة الأمر حفظهم الله وجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين”.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ السديس، لسماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمكتب سماحته بمحافظة الطائف، لشكره وتقديرًا للجهود التي بذلتها هيئة كبار العلماء عبر البرامج التوجيهية والإرشادية بالحرمين الشريفين، وللتعاون الكبير بين الرئاسة والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، الذي شهد كثافة كبيرة من القاصدين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الوسطية والاعتدال

وأطلع الرئيس العام سماحته على جهود الرئاسة التوجيهية والإرشادية بالحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الرئاسة تسعى من خلال برامجها إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا الغالية، من خلال البرامج والدروس التأصيلية، في شتى المعارف التي تفيد القاصدين وتعينهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وكان في حضور الرئيس العام خلال زيارته لسماحة المفتي كل من وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية المشرف العام ومدير مكتب الرئيس العام بدر بن صالح آل الشيخ، ونائب مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، وفضيلة وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي.

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