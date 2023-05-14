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أكد أن القيادة حريصة على تعزيز الأمن والسلم الدولي

السديس: مخرجات إعلان جدة تمخضت عن حماية المدنيين السودانيين

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
السديس: مخرجات إعلان جدة تمخضت عن حماية المدنيين السودانيين
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدولي، مشيدًا بدورها الريادي في تحقيق الوئام والسلام في السودان وفق ما تمخض في “إعلان جدة” بعد المباحثات الايجابية بين الأطراف السودانية لحماية المدنيين.

أروع صور السلم

وقال السديس: إن المملكة سطّرت من خلال منهجها الاستثنائي أروع صور السلم والحرص على الاستقرار الدولي، وذلك منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

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وأكد السديس أن المملكة تستمد منهجها وقوتها من كتاب الله -عز وجل- والسنة النبوية المطهرة، التي جاءت لحفظ النفس وإقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، كما نصت الآيات البينة والأحاديث الشريفة.

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