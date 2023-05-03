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أكد على بذل الجهود لتقديم أرقى الخدمات وفقًا لأعلى المعايير

السديس يتفقد جاهزية الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
السديس يتفقد جاهزية الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة تفقدية ميدانية للتأكد من جاهزية منظومة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

أرقى الخدمات

وأكد الشيخ السديس ضرورة بذل أقصى الجهود وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، وتطبيق الخطط الميدانية التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وتعينهم على أداء عباداتهم وفق أعلى معايير الجودة الخدمية الميدانية وبما يتواءم مع الخطط التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومستهدفاتها نحو التحسين والتطوير المتواصل لمختلف خدمات ضيوف الرحمن.

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دعم القيادة

ورفع الرئيس العام وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يقدمانه من دعم كبير ورعاية جليلة بالحرمين الشريفين وقاصديهما سائلا الله -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء إنه سميع مجيب.

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