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تبدأ فترة اكتتاب الأفراد الثلاثاء 6 يونيو

السعر النهائي لطرح المطاحن الأولى في “تاسي” 60 ريالاً للسهم

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
السعر النهائي لطرح المطاحن الأولى في “تاسي” 60 ريالاً للسهم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي المالية مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 60 ريالاً للسهم الواحد.

بداية فترة الاكتتاب

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم، إن نسبة التغطية بلغت 68.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة .

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وأضافت الشركة، أنه من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو ولمدة يومين حيث تم تخصيص 1.67 مليون سهم لهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة

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