السعوديات يكسرن السقف ويحلقن نحو الفضاء

شهدت المرأة السعودية تغيرًا كبيرًا نحو الأفضل، وتقلدت مناصب قيادية بمشاركتها الواسعة في كافة المجالات، بفضل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030.

ريانة نموذج للمرأة السعودية

وقال تقرير دويتشه فيله، إن السعوديات انتقلن إلى آفاق جديدة، بعد الخطوة التي اتخذتها ريانة برناوي بالتحليق نحو الفضاء، كأول رائدة فضاء عربية سعودية.

وأضاف التقرير: “ريانة باحثة السرطان البالغة من العمر 34 عامًا، استبدلت مكان عملها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بمعمل متنقل في محطة الفضاء الدولية (ISS).

أقراط جدتها

وستجري رائدة الفضاء ريانة برناوي أبحاثًا لمدة 10 أيام، وستقوم بإجراء جلسات حوار مفتوحة مع الطلاب السعوديين عبر المحطة الإذاعية ISS. ولقد بدأت بنشر تغريداتها من الفضاء الخارجي، ومشاركة صور سيلفي مع جمهورها العالمي، وعرضت عليهم ليس فقط أعمالها ولكن أيضًا أقراط جدتها.

وقالت دويتشه فيله، إن حقيقة وجود برناوي حاليًا في الفضاء، هي مؤشر على كيفية تغير الوضع بالنسبة للمرأة السعودية، التي فُتح لها الباب واسعًا منذ قرار السماح لها بالقيادة في يونيو 2018.

حلّقت بحلق جدتي للفضاء 🤍#نحو_الفضاء Grandma, i flew your earrings to space 🤍#KSA2Space pic.twitter.com/J4ZUNoSHlg — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 24, 2023

جهود ولي العهد

وأعادت “دويتشه فيله” الفضل في هذا التغيير الكبير، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود مجموعة من الإصلاحات، وفقًا لـ رؤية 2030 في محاولة منه لتطوير المجتمع والاقتصاد.

كما سلط سيباستيان سونز، الباحث البارز في مركز الأبحاث Carpo ومقره ألمانيا، الضوء أيضًا على مدى التغييرات الهائلة التي تشهدها السعودية على أرض الواقع.

دعم النساء السعوديات

وقال الباحث لـ DW: “الرياض مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل ستة أعوام”، مضيفًا “أنه مثل أي مكان في العالم، تجد العديد من النساء الناجحات في الأدوار القيادية”.

بالنسبة لجولي باربييه-لبلان، التي تم اختيارها ضمن أفضل 20 امرأة تمتلك علامات تجارية شرق أوسطية للتكنولوجيا من قبل مجلة الأعمال فوربس في عام 2022، كان هناك سببان رئيسيان آخران لحدوث هذا التطور. وقالت رائدة الأعمال لـ DW: “تحصل معظم النساء على دعم هائل من عائلاتهن وبسبب قوانين السعودة”.

قوانين السعودة

وتابعت جولي: “أصبحت السعودة جانبًا رئيسيًا من رؤية 2030، حيث إنها تحدد حصة للموظفين السعوديين وإذا لم يتم الوفاء بها، يتعين على الشركات دفع غرامة. ويبدو أن هذه القوانين ساعدت الآن على تعزيز توظيف الإناث”.

وقال تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء، إن معدل بطالة المرأة السعودية انخفض من 20.5٪ في الربع الثالث من عام 2022 إلى 15.4٪ في الربع الأخير. قالت مريم موصلي، الرئيس التنفيذي بشركة رائدة في مجال الاستشارات بالسعودية، إن هذه الإصلاحات أحدثت فرقًا كبيرًا.

وصرحت مريم لـ DW: “لطالما كان طموح المرأة السعودية موجودًا، وإن كان محجوبًا دون الكشف عن هويته، قبل أن تضع رؤية 2030 المرأة السعودية في دائرة الضوء”.

لا حدود لطموح السعوديات

من جهتها، صرحت سيدة الأعمال مها شيرة، مؤسسة أول مساحة عمل نسائية في المملكة العربية السعودية، لـ DW: “لقد أثرت التغييرات التي تم إدخالها بعد عام 2016 على سيدات الأعمال بطريقة جيدة للغاية، وأمام جيل كامل من النساء فرص جديدة”.

وأضافت: “أشعر أنه لا يوجد حدود لطموحي، الناس مستعدون للتغيير، والشباب لديهم شغف للتعلم”.