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16.6 مليون سائح في عام 2022م

السعودية الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
السعودية الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين
المواطن - واس

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حققت المملكة إنجازًا متميزًا في قطاع السياحة؛ إذ حققت قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح الدوليين، لتتقدم 12 مركزًا، وتصل إلى المركز 13 في عام 2022م مقارنة بالمركز 25 في عام 2019م، حيث وصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة 16.6 مليون سائح لجميع الأغراض بعام 2022م، وذلك وفق التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

كما تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 بالعام 2022م مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم، وذلك وفق تقرير باروميتر السياحة العالمية لشهر مايو 2023م الصادر عن منظمة السياحة العالمية.

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إنجازات دولية

وواصلت المملكة إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، حيث استقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023م، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً لتحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس المدة من عام 2019م، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة، وفقًا لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.

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وأكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذا الإنجاز يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، وذلك تتويجًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – ممثلة في خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولي عهده حفظهما الله – بالسعي من أجل تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، ورفع إسهامها في الناتج الإجمالي المحلي وفق رؤية المملكة 2030.

تسهيل الإجراءات

وأشار إلى أن تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج في الدول المستهدفة، وتنوع الخيارات والوجهات السياحية بالمملكة كانت من أسباب تحقيق هذه الإنجازات.

وأكد معاليه أن الوزارة ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بجعل المملكة وجهة سياحة عالمية.

يذكر أن المملكة حققت في وقت سابق إنجازاً جديداً ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة TTDI) ) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالميWEF)) حيث قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019م.

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