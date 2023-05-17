السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر

تسلمت السعودية اليوم الأربعاء رئاسة القمة العربية من الجزائر التي ترأست القمة خلال دورتها الماضية.

السعودية رئيسًا للقمة

وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، تسلم وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح الاجتماع اليوم إن السعودية تتطلع لمواجهة التحديات العربية المشتركة بما يحقق التطلعات، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة على الأصعدة كافة.

وكان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية انطلق اليوم في مدينة جدة، وذلك للتحضير للقمة العربية الـ32.

فيديو | وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف: #قمة_جدة تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم #الإخبارية pic.twitter.com/YsFfM6e9wH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023

انطلاق الاجتماع

وترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث ناقش الوزراء مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى #قمة_جدة بحضور وزير الخارجية السوري لأول مرة منذ 12 عاما@abalosaimi pic.twitter.com/iwymU4NRzi — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 17, 2023

بدوره أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال كلمته بالاجتماع، أن قمة جدة تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم، مثمنًا الجهود المبذولة من المملكة لوقف النار في السودان، وكل ما تم تحقيقه في هذا المسار.