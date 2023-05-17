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السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
السعودية تتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر
المواطن - فريق التحرير

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تسلمت السعودية اليوم الأربعاء رئاسة القمة العربية من الجزائر التي ترأست القمة خلال دورتها الماضية.

السعودية رئيسًا للقمة

وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، تسلم وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري أحمد عطاف.

وقال وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح الاجتماع اليوم إن السعودية تتطلع لمواجهة التحديات العربية المشتركة بما يحقق التطلعات، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة على الأصعدة كافة.

وكان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية انطلق اليوم في مدينة جدة، وذلك للتحضير للقمة العربية الـ32.

انطلاق الاجتماع

وترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حيث ناقش الوزراء مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

 

بدوره أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال كلمته بالاجتماع، أن قمة جدة تنعقد وسط تحديات كبيرة في المنطقة والعالم، مثمنًا الجهود المبذولة من المملكة لوقف النار في السودان، وكل ما تم تحقيقه في هذا المسار.

 

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