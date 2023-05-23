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تطور ملحوظ أبهر العالم في شتى المجالات

السعودية تحرث الأرض من أجل النماء وتسابق المستقبل بالانطلاق للفضاء

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
السعودية تحرث الأرض من أجل النماء وتسابق المستقبل بالانطلاق للفضاء
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي حمود أبو طالب أن العالم أجمع في حالة انبهار من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، وآخرها علوم الفضاء.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “السعودية بين الأرض والفضاء”: “بودي أن أقول لجيل الشباب اليوم إن جيلنا يتذكر ذلك الحدث الكبير المثير عندما سمعنا عن تجهيز رائد فضاء سعودي للانطلاق في أول رحلة فضائية، كان حدثاً أشبه بالمعجزة لنا، فلم تكن في ذلك الوقت محطات التلفزة الفضائية موجودة، كنا نتابع الحدث عبر الصحف والتلفزيون المحلي، ونتلمس الأخبار من هنا وهناك، ولا ندري ما هو الهدف ولا ماذا سيفعل رائد الفضاء السعودي الأمير سلطان بن سلمان، ولكننا ربما للمرة الأولى نشهد بثاً تلفزيونياً مباشراً لتلك الاحتفالية، لكننا لم نعرف حينذاك ما الذي تفكر فيه المملكة وتهدف إليه من خلال تلك الخطوة العظيمة”.

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المملكة وعلوم الفضاء

وأضاف “الآن، وبعد قرابة أربعة عقود من ذلك الحدث، تشاء الأقدار أن أتابع حدث مشاركة رائدي الفضاء ريانة برناوي وزميلها علي القرني وأنا في مدينة أمريكية لا تبعد كثيراً عن محطة الفضاء الشهيرة ناسا”.

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وتابع الكاتب “كان التوقيت ظهراً مشمساً وأنا بصحبة أصدقاء من دول مختلفة نستمتع بنهار مشمس ونتحدث في مواضيع شتى، لكني كنت حريصاً على متابعة لحظة انطلاق الصاروخ الذي يحمل رائدي الفضاء السعوديين من خلال جوالي بين فينة وأخرى، وعندما تمت اللحظة وقفزتُ من مقعدي أصفق بشكل عفوي، لاحظوا أن ثمة شيئاً مهماً قد حدث، وكان لا بد أن أحدثهم عنه”.

وواصل الكاتب بقوله “بعد الانتهاء من موضوع الفضاء عدنا إلى مواضيع الأرض وما الذي يحدث في المملكة، سألني بعض أولئك الأصدقاء ما الذي يحدث في بلدكم، وهل كل ما نسمعه حقيقي أم مجرد أحلام وحملات إعلام وتلميع مبالغٌ فيه”.

المملكة تسابق المستقبل بالانطلاق نحو الفضاء

ببساطة، قلت لهم إننا في الماضي لم نكن قادرين بشكل تام على تأكيد الأشياء الإيجابية لدينا بإتاحة الفرصة لأي متسائل كي يزور البلد ويشاهد ما يحدث فيه، لكن الآن بإمكان أي أحد منكم أن يحصل على تأشيرة زيارة في دقائق قليلة، ويتجول كما يشاء، ويستمتع بما يشاء.

وختم الكاتب بقوله “وبشكل تلقائي أيضاً فتحت متصفح وزارة الخارجية كي أثبت لهم صحة الحصول السهل السريع على التأشيرة، ثم تصفحت معهم بعض حسابات المواقع والفعاليات السياحية والترفيهية، مروراً بالمشاريع العالمية الاستثنائية مثل نيوم والعلا والبحر الأحمر وغيرها. علت الابتسامة وجوه الجميع، واتفقنا على اللقاء قريباً في السعودية.. نعم يا أصدقائي، السعودية تحرث الأرض من أجل النماء، وتسابق المستقبل بالانطلاق نحو الفضاء”.

 

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