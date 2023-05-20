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رفعت رصيد جوائزها في آيسف إلى 133 جائزة

السعودية تحصد 27 جائزة في معرض ريجينيرون

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
السعودية تحصد 27 جائزة في معرض ريجينيرون
المواطن - واس

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حقَّقت المملكة العربية السعودية -ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم- 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المدة من 13 ـ 19 مايو الجاري.

وفاز المنتخب السعودي في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع.

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المراكز الأولى

وحقَّق المراكز الأولى الطالب فيصل المحيش، في مجال الكيمياء عن مشروعه النوعي الذي يحمل عنوان “محفز كهربائي قائم على إطار معدني عضوي لإنتاج الهيدروجين من مياه البحر بكفاءة عالية وتكلفة قليلة”، والطالب محمد العرفج في مجال الهندسة البيئية تحت عنوان “استعمال سائل تلامس لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون بالتجميد من مصادر الوقود والهواء الطلق بكفاءة عالية وسعر منخفض”.

كما حقَّق المركز الثاني كل من: الطالبة طيف الحدمي في مجال الطاقة، ولطيفة الغنام في مجال الطاقة، ولين الملحم في مجال الطاقة، وزهراء آل شبر في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة فاطمة العرفج في مجال الكيمياء والطالب وسام القرشي في مجال الهندسة الطبية الحيوية، والطالبة ديما مروحي في مجال علوم الأرض والبيئة.

فيما حقق المركز الثالث كل من: رتاج السلمي في مجال الطاقة، وفجر الخليفي في مجال الطاقة، وفارس اليامي في مجال العلوم الطبية الانتقالية، وليان نورولي في مجال الهندسة البيئية، وعبير اليوسف في مجال علم المواد، وليان المالكي ونور الحماد في مجال علوم النبات.

بينما حقَّق المركز الرابع كلٌّ من: مارية قمصاني في مجال التقنيات الهندسية، وبندر البراهيم في مجال “الروبوتات” والأجهزة الذكية، وهنادي عريف في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وماريا الغامدي في مجال الهندسة البيئية، وتهاني أحمد في مجال علم المواد، وضي شجاع في مجال علوم الأرض والبيئية، ويزن الفليح في مجال علوم النبات.

معرض آيسف

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف 2023 إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و 41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007م.

من جهتها، رفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، التهاني والتبريكات لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد، رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله- على الإنجاز الوطني الجديد الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن، مقدمة التهنئة لوزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم على ما تحقق من إنجاز، راجيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشادت بالجهد المشترك الذي تقوم به المؤسسة ووزارة التعليم وشركاؤهما الإستراتيجيون لمواصلة الإنجازات، وتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030، عبر الارتقاء بقدرات ومواهب طلاب الوطن في مراحل التعليم العام وفق أحدث الأساليب العلمية في تربية الموهوببن.

18 جائزة

وأكدت الدكتورة آمال الهزاع، أن الشراكة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم أسهمت في تطوير بيئة ومناخ ومنظومة الموهبة والإبداع، وأفرزت نماذج مشرِّفة من رأس المال البشري السعودي صاحب الكفاءة في الإنجاز والقدرة على ابتكار حلول لمشكلات التنمية المستدامة من أجل ازدهار الإنسانية.

يذكر أن المملكة – ممثلة في مؤسسة “موهبة” – شاركت أيضًا في معرض “آيسف 2023” كراعٍ رئيسي، وقدَّمت 18 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، جريًا على عادتها كل عام.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

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