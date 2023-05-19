Icon

الأنظار تتجه صوب السعودية .. البيت العربي بملامح جديدة في قمة جدة Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات Icon وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة Icon اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية بجدة وسط أجواء تفاؤلية Icon 21 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى النهدي Icon 10 وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الرقيب Icon إطلاق برنامج السلامة أولاً لتوعية قائدي المركبات في الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد دعمها للحل الشامل

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى وتؤكد دعمها للحل الشامل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.

وتؤكد الوزارة رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

علام أول تطبيق سعودي يجري محادثات باللغة العربية

علام أول تطبيق سعودي يجري محادثات باللغة العربية

قد يهمّك أيضاً
4 مدن تسجل الأدنى حرارة اليوم بـ 17 مئوية

4 مدن تسجل الأدنى حرارة اليوم بـ 17 مئوية

لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك

لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

حصاد اليوم
مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع
العالم

مجوهرات الأميرة ديانا معروضة للبيع

العالم
كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي
الرياضة

كاريلو سلاح الهلال لتحقيق حلم اللقب الآسيوي

الرياضة
اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا
العالم

اغتيال عضو بارز في الحزب الحاكم بإثيوبيا

العالم
لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في إسقاط مسيرة
العالم

لحظة انتحار جندي روسي بعد فشله في...

العالم
لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا
العالم

لحظة إحباط محاولة إحراق مسجد بأمريكا

العالم
العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي
الرياضة

العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي

الرياضة
والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث
السعودية اليوم

والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته...

السعودية اليوم