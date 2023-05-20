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طالبت أطراف الصراع بالالتزام بالتهدئة

السعودية تدين وتستنكر تخريب سفارة قطر في السودان

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
السعودية تدين وتستنكر تخريب سفارة قطر في السودان
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتعرب وزارة الخارجية عن رفض السعودية التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حلٍ عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

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