السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية

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شهد منتدى المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، اليوم الاثنين، الإعلان عن حصول 4 مناطق اقتصادية على التراخيص الرسمية منها أول منطقة اقتصادية خاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
وأعلنت المملكة خلال المنتدى، عن الترخيص لإطلاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان.
وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة الافتراضية للحوسبة السحابية جزءاً من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
وتتضمن استثناءات ضريبية تتماشى مع مبدأ تجنب الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتوافق مع النماذج التشغيلية الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، وسيتم إعفاء الموظفين الوافدين في المنطقة من الرسوم المفروضة على مرافقيهم.
فيديو | وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية خالد الفالح: هدفنا أن نكون من ضمن الأمم الأولى اقتصاديا#منتدى_الاستثمار_في_المناطق_الاقتصادية_الخاصة#الإخبارية pic.twitter.com/tzop7Yn2wJ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 29, 2023
وتتميز بتكلفة منخفضة لتوصيل المنشآت بالشبكة الكهربائية بسعر تنافسي لإمدادات الكهرباء للشركات بواقع 0.05 دولار أمريكي/كيلو وات ساعة.
وتتضمن توفير خدمات فعالة في مجال الحوسبة السحابية ضمن المنطقة مع إمكانية بناء مراكز البيانات وتشغيلها من أي مكان في المملكة.
وأقرت المملكة عدة مزايا للمناطق الاقتصادية الخاصة، تتضمن تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات، وإعفاءات من ضريبة الاستقطاع، وتأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، والإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتتضمن إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، بحسب القطاع أو النشاط التجاري، بالإضافة إلى لوائح تنظيمية مرنة وداعمة للأعمال بشأن استقدام العمالة الأجنبية.
فيديو | وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية خالد الفالح: معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة #منتدى_الاستثمار_في_المناطق_الاقتصادية_الخاصة#الإخبارية pic.twitter.com/8v5P7clArJ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 29, 2023