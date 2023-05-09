السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن تحقيق المملكة العربية السعودية زيادة في تصدير التمور ومشتقاتها خلال العام 2022م، بقيمة بلغت 1,280 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4% عن العام السابق.

معرض ماك فروت

جاء ذلك على هامش مشاركة المركز ممثلًا عن المملكة في معرض “ماك فروت ” للفاكهة والخضروات الذي عقد خلال الفترة 3 – 5 مايو 2023 بمدينة ريميني الإيطالية، بحضور 830 عارضًا وأكثر من 38 ألف زائر من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة عدد من المصنعين المحليين الحاصلين على علامة التمور السعودية، حيث يحظى المعرض باهتمام واسع جعله مقصدًا لكبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الخضروات والفاكهة.

وتأتي مشاركة المركز الوطني للنخيل والتمور في معرض “ماك فروت”، في إطار حرص المركز على بناء الشراكات النوعية مع الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية المتخصصة، لتعزيز مساهمة قطاع التمور في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحفيز منظومة التصدير الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

زيادة الصادرات

ويعمل المركز على تنفيذ العديد من المبادرات عبر عدد من المسارات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، ورفع معدلات الاستهلاك المحلي، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن قطاع التمور، فضلًا عن تعزيز علاقات المركز الدولية والمحلية.