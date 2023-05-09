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لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن بالمنطقة

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان: انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع شـعبي المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذًا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلــــس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17/ 10/ 1444هـ الموافق 7/ 5/ 2023م القاضي باستئناف مشــاركة وفود الجمهورية العربية السـورية في اجتماعات مجلس جامعــة الدول العربية وجميع المنظمـات والأجهزة التابعة لها، وعمـلًا منها بمبـادئ ميثاقي الأمم المتحـدة وجامعة الدول العربية، والمواثيـــق والأعــراف الدولية، فقد قــررت المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

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وأعلن أمس المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي، موافقة وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا للجامعة خلال اجتماعهم الطارئ، في القاهرة.

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وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.

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