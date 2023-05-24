السعودية تستضيف اجتماعًا طارئًا لبحث اقتحامات المسجد الأقصى

هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية افتتاح مدرسة ريجيت جرامار البريطانية العريقة في الرياض الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض طيران ناس ستصبح أكبر شركة سفر منخفض التكلفة بالشرق الأوسط الإطاحة بمهربي ومروجي المخدرات في نجران وجازان المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر السعودي الفرنسي ينتهي من طرح صكوك بـ 900 مليون دولار إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مايو الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43 وأبها الأدنى إعلان جدة أثبت للعالم قدرة السعودية على حلحلة الأزمات
تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غرب السعودية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الأردن وفلسطين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعًا يعد الأول من نوعه داخل أنفاق حفرت تحت المسجد الأقصى، كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك مع عدد من المستوطنين، ما دفع عددا من الدول العربية إلى إصدار بيانات إدانة.