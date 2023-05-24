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بناءً على طلب من الأردن وفلسطين

السعودية تستضيف اجتماعًا طارئًا لبحث اقتحامات المسجد الأقصى

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
السعودية تستضيف اجتماعًا طارئًا لبحث اقتحامات المسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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تعقد منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غرب السعودية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

اعتداءات متكررة

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الأردن وفلسطين.

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وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعًا يعد الأول من نوعه داخل أنفاق حفرت تحت المسجد الأقصى، كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك مع عدد من المستوطنين، ما دفع عددا من الدول العربية إلى إصدار بيانات إدانة.

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