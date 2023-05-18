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السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا
المواطن - فريق التحرير

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تستضيف العاصمة الرياض يومي 29 و30 مايو البعثة التجارية متعددة القطاعات MADE IN RUSSIA + INNOPROM التي تعتبر المشروع الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا.

وبحسب “روسيا اليوم” يتجاوز المعرض الصناعي الرئيسي لروسيا، الذي انطلق منذ 14 سنة، حدود الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للمرة الأولى، بعد أن أقيم على مدى ثلاث سنوات متتالية في العاصمة الأوزبكية طشقند، كما أنه سيقام أيضا في أستانا عاصمة كازاخستان في سبتمبر المقبل.

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المشاركون بالمعرض

ويشارك في البعثة التجارية في نسختها الأولى في السعودية أكثر من 100 شركة روسية، بما فيها الشركات الصناعية العملاقة مثل “روستيخ”، و”ترانسماشخولدينغ”، و”روستسيلماش”، و”سيلوفي ماشيني”، و”غيوسكان”، و”بيوكاد”، و”غيروفارم”، حيث ستعرض على الشركاء السعوديين أحدث ما لديها من تقنيات.

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ومن بين المشاركين أيضا العديد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يبحثون بنشاط عن المشترين السعوديين.

أبرز الفعاليات

وستشمل فعاليات الحدث الجلسة العامة الرئيسية بمشاركة كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والسعودية، وكذلك رؤساء أكبر الشركات الإنتاجية الذين سيتحدثون عن رؤيتهم لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى جلسات بشأن أهم قضايا قطاع الصناعة وعمل منطقة عرض المشاريع الصناعية لـ INNOPROM.

أسواق جديدة

وذكرت البعثة في بيان لها، أنه في ظل العقوبات المالية والاقتصادية المتزايدة، يبحث المصنعون الروس بنشاط عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى الشركاء التقليديين لروسيا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، تبحث الشركات الروسية عن شركاء جدد.

 

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