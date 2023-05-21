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استعدادات مكثفة لتقديم أفضل الخدمات لهم

السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
السعودية تستقبل أولى الرحلات الجوية للحجاج بالورود والهدايا
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت مطارات المملكة، اليوم الأحد، أولى الرحلات الجوية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، ويأتي ذلك إعلانًا لجاهزية ونجاح الخطط التي وضعتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم لأداء فريضتهم.

ففي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، هبطت صباح اليوم الأحد الرحلة القادمة من جمهورية بنجلاديش، وكان في استقبالهم وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم، بالإضافة إلى سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي من دولة بنجلاديش، حيث تم استقبال ضيوف الرحمن بحفاوة كبيرة تعكس ثقافة الترحيب السعودية وحرص المملكة على راحة الحجيج وأداء نسكهم بكل يسر وأمان.

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جهود مكثفة

من جانبه أوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم، بأن المملكة تعتز باحتضانها الحرمين الشريفين، وتفخر بخدمة قاصديهما، وذلك منذ عهد الملك عبدالعزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن لهذا الموسم أهمية وترقبًا؛ نظرًا لعودة الأعداد إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، مثمنًا الجهود التي تبذلها كافة القطاعات المعنية من أجل تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع ضمن أهدافها العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج والمعتمرين، وكذلك الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمات الميدانية، عبر اعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة، إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير أداء الحجاج، إذ يهدف ذلك لأن يعيشون أجواءً من السكينة والطمأنينة، ولتبقى التجربة في خلد الحاج مميزة وتحوله إلى سفير ينقل للعالم جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

مطار الأمير محمد

أما في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فهبطت أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن، القادمة من مملكة ماليزيا الاتحادية، وكان في استقبالها وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي وسفراء وقناصل عدد من الدول العربية والإسلامية، وتم توزيع باقات من الورد وتمر العجوة، بالإضافة إلى عبوات ماء زمزم.

وألقى البيجاوي كلمة أكد فيها استعداد المملكة- من خلال كافة القطاعات المعنية لموسم حج العام الجاري-، تقديم أفضل الخدمات لهم، بهدف إثراء وتعميق تجربتهم الدينية منذ وصولهم لأداء المناسك وحتى مغادرتهم بحول الله، وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويعد استقبال أولى طلائع الحجيج ممثلة في الرحلات الجوية الوافدة عبر المطار الدولي بجدة، والمطار الدولي بالمدينة المنورة، نجاحًا للخطط التي وضعتها المملكة لاستقبال الحجيج من مختلف دول العالم، لاسيما أن موسم الحج الحالي يعتبر استثنائيًّا بعد عودة الأعداد المليونية المتوافدة إلى السعودية لأداء النسك بعد جائحة كورونا ( كوفيد-19).

قفزة نوعية

وتمكنت المملكة من تحقيق قفزة نوعية كبرى تمثلت في تطوير العديد من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من بينها أتمتة طلبات تأشيرات أداء الفريضة، وإجراءات الوصول وبطاقات التعريف، إضافة إلى استقبال الراغبين في أداء فريضة الحج دون وضع سقف محدد للعمر، وبلا اشتراطات مخصصة للمرأة، وكذلك إعداد تجهيزات داخلية تخدم جميع الشرائح دون استثناء، مع خدمات خاصة بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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