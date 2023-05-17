السعودية تسعى لكتابة بداية جديدة للعمل العربي

قال الكاتب والإعلامي جمال القحطاني إن قمة جدة يمكن وصفها بقمة الانفراجات، والحلول النهائية، مضيفا أن هذا السعي السعودي لكتابة بداية جديدة للعمل العربي المشترك يتطلب روحاً جديدة من جميع الدول، عمادها تعزيز سيادة الدول، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، والعمل بعد ذلك على تمتين الجبهة الداخلية لكل دولة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “قمة الانفراجات”: “فمع دول مضطربة داخلياً سيتعذر خلق جبهة عربية موحدة تتصدى للتحديات العالمية، وتدافع عن مصالحها في عالم متغير ومتسارع التحولات”.

وتابع الكاتب أن المملكة وضعت حجر الأساس لهذا المشروع العربي الطموح، ومن مصلحة العرب الالتحاق به دون تردد… وإلى نص المقال:

قمة عربية وأجواء إيجابية

ربما منذ عقود، لم ينتظر المتابع قمة عربية تحيط بها أجواء إيجابية، وتنعقد عليها آمال كبرى، كما هو واقع القمة العربية المقبلة التي تستضيفها جدة نهاية هذا الأسبوع.

لا يعني هذا خلو المنطقة من الأزمات الكبرى والأحداث المقلقة، ولعل آخرها النزيف السوداني المؤلم، غير أن قمة جدة، تجري في توقيت استثنائي، وظروف إيجابية، صنعتها الدبلوماسية السعودية الجديدة، الرامية لجَسر الهوّات في المنطقة، وتصفير المشكلات، وخلق روح جديدة في المنطقة، قوامها تعزيز الاستقرار والأمن، وسيادة الدول العربية واستقلال قرارها، للتفرغ لخطط التنمية والتحديث، وتلبية آمال وأحلام شعوبها المنهكة من تواتر الأزمات والحروب.

سياسة سعودية شجاعة

السياسة السعودية الشجاعة التي فاجأت العالم بإقدامها على تحولات استراتيجية جريئة، تهدف لإنهاء حالة التوتر الإقليمي، وتوفير أرضية مشتركة للحوار، والنقاش الشفاف حول مصادر الخلاف والتوتر، والعمل على حلها عبر قاعدة تحقيق المصالح المشتركة، هي سياسة ذكية نضجت على نار التحولات الإقليمية والدولية، وأتت في لحظة مناسبة، أصبح فيها الجميع مقتنعاً برؤية المملكة الساعية لانتشال المنطقة من أتون الأزمات والعقد المزمنة، وقد أفضى هذا النهج الشجاع لفتح نوافذ الأمل لدى شعوب المنطقة، في حدوث انفراج تاريخي، ينهي عقداً ونصف العقد من الفوضى والاضطراب الذي ضرب المنطقة، وجعلها ساحة مفتوحة للأجندات والمشروعات الخارجية.

مشروع عربي طموح

قمة جدة إذن يمكن وصفها بقمة الانفراجات، والحلول النهائية، لكن هذا السعي السعودي لكتابة بداية جديدة للعمل العربي المشترك يتطلب روحاً جديدة من جميع الدول، عمادها تعزيز سيادة الدول، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، والعمل بعد ذلك على تمتين الجبهة الداخلية لكل دولة، فمع دول مضطربة داخلياً سيتعذر خلق جبهة عربية موحدة تتصدى للتحديات العالمية، وتدافع عن مصالحها في عالم متغير ومتسارع التحولات، ولقد وضعت المملكة حجر الأساس لهذا المشروع العربي الطموح، ومن مصلحة العرب الالتحاق به دون تردد.