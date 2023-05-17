Icon

إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء في الرياض وجدة والظهران Icon 120 مليون ريال أرباح أسواق العثيم Icon إسمنت المدينة تربح 28 مليون ريال في الربع الأول Icon القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان Icon 75 وظيفة بشركة السلام لصناعة الطيران Icon السفراء منصات إعلام خارجي ومنابر ثقافية فاعلة لدولهم Icon مكة المكرمة ووادي الدواسر الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon 5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال Icon 4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مشروع عربي طموح من مصلحة العرب الالتحاق به دون تردد

السعودية تسعى لكتابة بداية جديدة للعمل العربي

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
السعودية تسعى لكتابة بداية جديدة للعمل العربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب والإعلامي جمال القحطاني إن قمة جدة يمكن وصفها بقمة الانفراجات، والحلول النهائية، مضيفا أن هذا السعي السعودي لكتابة بداية جديدة للعمل العربي المشترك يتطلب روحاً جديدة من جميع الدول، عمادها تعزيز سيادة الدول، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، والعمل بعد ذلك على تمتين الجبهة الداخلية لكل دولة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “قمة الانفراجات”: “فمع دول مضطربة داخلياً سيتعذر خلق جبهة عربية موحدة تتصدى للتحديات العالمية، وتدافع عن مصالحها في عالم متغير ومتسارع التحولات”.

قد يهمّك أيضاً
رامون دياز يضيف البطولة رقم 16 في مسيرته التدريبية

رامون دياز يضيف البطولة رقم 16 في مسيرته التدريبية

الصابون يجعلك أكثر جاذبية للبعوض

الصابون يجعلك أكثر جاذبية للبعوض

وتابع الكاتب  أن المملكة وضعت حجر الأساس لهذا المشروع العربي الطموح، ومن مصلحة العرب الالتحاق به دون تردد… وإلى نص المقال:

قد يهمّك أيضاً
سالم بن محفوظ أمينًا عامًّا لهيئة الفروسية

سالم بن محفوظ أمينًا عامًّا لهيئة الفروسية

ميسي ضمن أسوأ لاعبي سان جيرمان ضد أجاكسيو

ميسي ضمن أسوأ لاعبي سان جيرمان ضد أجاكسيو

قمة عربية وأجواء إيجابية

ربما منذ عقود، لم ينتظر المتابع قمة عربية تحيط بها أجواء إيجابية، وتنعقد عليها آمال كبرى، كما هو واقع القمة العربية المقبلة التي تستضيفها جدة نهاية هذا الأسبوع.

لا يعني هذا خلو المنطقة من الأزمات الكبرى والأحداث المقلقة، ولعل آخرها النزيف السوداني المؤلم، غير أن قمة جدة، تجري في توقيت استثنائي، وظروف إيجابية، صنعتها الدبلوماسية السعودية الجديدة، الرامية لجَسر الهوّات في المنطقة، وتصفير المشكلات، وخلق روح جديدة في المنطقة، قوامها تعزيز الاستقرار والأمن، وسيادة الدول العربية واستقلال قرارها، للتفرغ لخطط التنمية والتحديث، وتلبية آمال وأحلام شعوبها المنهكة من تواتر الأزمات والحروب.

سياسة سعودية شجاعة

السياسة السعودية الشجاعة التي فاجأت العالم بإقدامها على تحولات استراتيجية جريئة، تهدف لإنهاء حالة التوتر الإقليمي، وتوفير أرضية مشتركة للحوار، والنقاش الشفاف حول مصادر الخلاف والتوتر، والعمل على حلها عبر قاعدة تحقيق المصالح المشتركة، هي سياسة ذكية نضجت على نار التحولات الإقليمية والدولية، وأتت في لحظة مناسبة، أصبح فيها الجميع مقتنعاً برؤية المملكة الساعية لانتشال المنطقة من أتون الأزمات والعقد المزمنة، وقد أفضى هذا النهج الشجاع لفتح نوافذ الأمل لدى شعوب المنطقة، في حدوث انفراج تاريخي، ينهي عقداً ونصف العقد من الفوضى والاضطراب الذي ضرب المنطقة، وجعلها ساحة مفتوحة للأجندات والمشروعات الخارجية.

مشروع عربي طموح

قمة جدة إذن يمكن وصفها بقمة الانفراجات، والحلول النهائية، لكن هذا السعي السعودي لكتابة بداية جديدة للعمل العربي المشترك يتطلب روحاً جديدة من جميع الدول، عمادها تعزيز سيادة الدول، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها، والعمل بعد ذلك على تمتين الجبهة الداخلية لكل دولة، فمع دول مضطربة داخلياً سيتعذر خلق جبهة عربية موحدة تتصدى للتحديات العالمية، وتدافع عن مصالحها في عالم متغير ومتسارع التحولات، ولقد وضعت المملكة حجر الأساس لهذا المشروع العربي الطموح، ومن مصلحة العرب الالتحاق به دون تردد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية