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على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

السعودية تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
السعودية تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

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