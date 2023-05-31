السعودية تواصل مساعداتها لمتضرري الزلزال بحلب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة حلب شمال سوريا.

وجرى أمس توزيع 830 سلة غذائية، و 830 حقيبة نظافة، في بلدة راجو استفادت منها 830 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المتضررة والمحتاجة.