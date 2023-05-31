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تم توزيع 830 سلة غذائية للأسر المتضررة

السعودية تواصل مساعداتها لمتضرري الزلزال بحلب

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
السعودية تواصل مساعداتها لمتضرري الزلزال بحلب
المواطن - واس

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة حلب شمال سوريا.

وجرى أمس توزيع 830 سلة غذائية، و 830 حقيبة نظافة، في بلدة راجو استفادت منها 830 أسرة من متضرري الزلزال.

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ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المتضررة والمحتاجة.

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