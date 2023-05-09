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تجلت ريادتها في عمليات الإجلاء من السودان

السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية العقيد علي آل علي، أن المملكة دائمًا رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري منذ عهد الملك المؤسس وحتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، المملكة تتصرف دائمًا من منظور ديني حسب توجهات الدين الإسلامي والشريعة الذي يحث على التعاون والعمل الخيري.

عمليات الإجلاء

وأوضح آل علي أنه فيما يتعلق بعمليات الإجلاء أنه منذ صدور التوجيهات الكريمة، تم تنفيذ 21 عملية إجلاء بحري من القوات البحرية وبمساعدة من باقي أفرع القوات المسلحة، والتي نتج عنها إجلاء 8292 شخصًا، منهم 247 سعوديًا، و8.045 ينتمون إلى 110 جنسية أخرى من الدول الشقيقة والصديقة.

جهود متميزة

ولفت إلى أن كافة العمليات كانت ناجحة ونفذت بكفاءة عالية من قبل أفراد وضباط القوات المسلحة، والقوات البحرية بوجه خاص، حيث قامت أطقم السفن بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للرعايا من مواد طبية وغذاء وغيرها حتى الوصول إلى قاعدة الملك فيصل البحرية سفن بجدة.

وأضاف أنه عند الوصول للقاعدة يتم استقبالهم من منسوبي القوات البحرية وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية من مختلف التخصصات مع تأمين عربات خاصة لنقل المرضى وذوي الاحتياجات، ثم تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات لتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وهي عمليات تحظى باهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الامير خالد بن سلمان وتحت قيادة وإشراف قيادات وزارة الدفاع المختلفة.

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