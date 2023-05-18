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 بنهاية الربع الأول 2023

السعودية للخدمات الأرضية تربح 40 مليون ريال

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
السعودية للخدمات الأرضية تربح 40 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الخميس، تحقيق أرباح قدرها 40 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بخسائر 19 مليون ريال تحققت بنفس الفترة من 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن سبب تحقيق هذه الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمقدار 139 مليون ريال سعودي ما نسبته 33% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والناتجة عن الارتفاع التدريجي لحركة الطيران.

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ارتفاع أرباح الاستثمار

وأضافت أن أرباح الربع الأول 2023 تعود أيضا إلى ارتفاع أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية بمبلغ 7 ملايين ريال، وكذلك انخفاض مخصص الزكاة خلال الربع الحالي بمقدار 6 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، علاوة على ارتفاع الدخل من الودائع للآجل بقيمة 11 مليون ريال، والذي كان له أثر إيجابي على نتائج الشركة وصافي الأرباح.

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وأشارت “السعودية للخدمات الأرضية” إلى أن حقوق المساهمين بنهاية الفترة قد بلغت نحو 2.1 مليار ريال، مقابل نحو 2.2 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

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