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السعودية وأميركا تدعوان الجيش السوداني والدعم السريع لتمديد وقف إطلاق النار

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ صباحاً
السعودية وأميركا تدعوان الجيش السوداني والدعم السريع لتمديد وقف إطلاق النار
المواطن _واس

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تدعو المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023م الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم.

وبما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

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