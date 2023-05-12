السعودية والإمارات تتصدران البورصات العربية بمكاسب 308.5 مليارات دولار

تصدرت أسواق المملكة والإمارات المالية البورصات العربية خلال تداولات شهر إبريل الماضي، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 308.5 مليارات دولار.

النشرة الشهرية

ووفقًا لبيانات النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، فقد حققت السوق المالية للمملكة، مكاسب سوقية بنحو 279.5 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.66 تريليون دولار إلى 2.94 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 36.8 مليار دولار رابحًا نحو 2.9 مليار دولار.

كما حققت أسواق الإمارات، خلال الشهر الماضي مكاسب سوقية بنحو 28.9 مليار دولار موزعة بواقع 21.8 مليار دولار لسوق أبو ظبي للأوراق المالية و7.1 مليارات دولار لسوق دبي المالي.

القيمة السوقية

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفعت من 740.8 مليار دولار في نهاية مارس إلى 762.7 مليار دولار في نهاية إبريل 2023، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 162.3 مليار دولار إلى 169.4 مليار دولار.

ووصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت إلى 149.4 مليار دولار مع نهاية إبريل الماضي بمكاسب 1.9 مليار دولار، وبلغت رسملة بورصة الدار البيضاء نحو 54.6 مليار دولار بمكاسب 406.1 ملايين دولار، بينما زاد رأس مال بورصة بيروت إلى 19.2 مليار دولار مضيفًا أرباحًا بأكثر من 406 ملايين دولار.

بورصة البحرين

كما سجلت بورصة البحرين رأس مال سوقي بقيمة 30.4 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي بمكاسب 283.8 مليون دولار، بينما بلغ رأس مال بورصة تونس نحو 7.9 مليارات دولار بمكاسب 65.4 مليون دولار، وبورصة دمشق 2.38 مليار دولار بأرباح 24.3 مليون دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليارات دولار بمكاسب 907 آلاف دولار.

ووصلت رسملة بورصة قطر إلى 162.2 مليار دولار، وبورصة مسقط إلى 61.7 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 24.6 مليار دولار.