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السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي الفرنسي البدء في إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك “Trust Certificate Issuance Programme” عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

صكوك مقومة بالدولار

وأوضح البنك في بيان له، أنه قام البنك بتعيين شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك أبو ظبي الأول -بي جي إس سي-، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، ميزوهو انترناشونال-بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

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وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار على ما يزيد عن ذلك.

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ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.

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