السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن

حذرت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، ليل الأربعاء الخميس، رعاياها المقيمين في العاصمة كييف بشأن تزايد خطر وقوع هجمات صاروخية روسية، وذلك بعيد ساعات من توعد مسؤولين روس بالانتقام لما قالوا إنها محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس فلاديمير بوتين.

اللجوء إلى ملاذ آمن

وقالت السفارة الأمريكية لدى كييف على موقعها الإلكتروني: إنه في ضوء التصعيد الصاروخي الأخير في جميع أنحاء أوكرانيا و”الخطاب التحريضي من جانب موسكو”، فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين الأميركيين من التهديد المتزايد والمستمر للهجمات الصاروخية على كييف.

وأضافت أن المواطنين الأمريكيين مدعوون إلى مراقبة أنظمة الإنذار واللجوء إلى ملاذ آمن، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة المعلومات الأمنية الإضافية التي توفرها السفارة بشأن الأمن الشخصي.