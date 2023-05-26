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بمناسبة الإجازة الفيدرالية

السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها الاثنين المقبل

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من مايو؛ بمناسبة الإجازة الفيدرالية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه سيُستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو.

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وأشارت السفارة، إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:

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