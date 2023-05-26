السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها الاثنين المقبل

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من مايو؛ بمناسبة الإجازة الفيدرالية.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه سيُستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو.
وأشارت السفارة، إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:
202-746-3555 202-746- 0666 202-746-9777 202-746-2888.