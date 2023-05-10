السفير آل جابر من عدن: 229 مبادرة تنموية سعودية في اليمن

أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن سعادته بلقاء د. معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، وأكد على دعم المملكة المستمر لجهود الحكومة اليمنية في خدمة الشعب اليمني الشقيق ودعم الاستقرار الاقتصادي، وجهود المملكة المستمرة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

مشاريع تنموية

لفت آل جابر، خلال تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه استعرض خلال اللقاء سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في 14 محافظة يمنية في عدة قطاعات، من بينها مطار عدن الدولي ومستشفى عدن ومركز القلب ومدينة الملك سلمان الطبية في المهرة وكلية الطب وكلية التمريض ومستشفى الأورام في تعز، ومستشفيات ريفية في عدد من المحافظات، إضافة إلى مشاريع الطرق كطريق العبر وهيجة العبد والطريق البحري والمشاريع المقترحة في قطاع الكهرباء ودعم مصادر المياه والتحلية في عدد من المحافظات ومشروع مبنى تأهيل المعاقين في عدن، وعدد من المدارس والمعاهد الفنية في قطاع التعليم وغيرها من المشاريع والمبادرات التي بلغت 229 مبادرة ومشروعًا.

لقاء العليمي

وفي وقت سابق، أعرب السفير آل جابر عن سعادته بلقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وبحضور عضو المجلس اللواء عيدروس الزبيدي، في العاصمة المؤقتة عدن، ونقل له ولأعضاء المجلس تحيات قيادة المملكة.

وأكد خلال اللقاء أيضًا على دعم المملكة المستمر لجهود المجلس في خدمة الشعب اليمني الشقيق، كما شرح جهود المملكة المستمرة لوقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن بين المكونات اليمنية برعاية الأمم المتحدة.