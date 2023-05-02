السفير العنزي يزور المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس بمسقط

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، عبدالله بن سعود العنزي، المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس، المقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالعاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 30 إبريل حتى 2 مايو، والذي تشارك فيه عدد من الجامعات السعودية.

الجامعات السعودية

والتقى السفير خلال زيارته للمعرض بالجهات المشاركة من الجامعات السعودية وهي: جامعة القصيم، وجامعة الطائف، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مشيدًا بالحضور اللافت من الجامعات السعودية وبما تقدمه وتعزيز التواصل مع الجامعات المختلفة والمؤسسات التعليمية، وإبراز الجانب العلمي والبحثي المتميز من جامعات المملكة، والتي تأتي بتوفيق الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

دعم وتطوير الأبحاث

واطلع على ما تقدمه الجامعات من برامج وإنجازات وما لديها من إمكانات وكليات، حيث تتيح أجنحة الجامعة الفرصة للزوار للاطلاع على البيئة التعليمية التي توفرها، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعات السعودية في دعم وتطوير الأبحاث العلمية والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة.