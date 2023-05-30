السفير بخاري: صحة المواطن السعودي في لبنان مطمئنة

أكد سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري أن صحة المواطن السعودي مشاري المطيري مطمئنة، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، منوهًا إلى أنه في طريقه لمقر السفارة السعودية في هذه الأثناء.

كما وجه السفير وليد بخاري شكره للبنان على استجابتها السريعة ونجاحها في عملية تحرير المواطن السعودي المطيري.

جاءت تصريحات السفير بخاري، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني بعد نجاح تحرير المواطن السعودي

من جانبه، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي رفضه لجريمة اختطاف المواطن السعودي، وأي محاولة لتخريب علاقة لبنان مع أشقائها العرب، لافتًا إلى اعتقال 9 أشخاص متورطين في الحادث.

تحرير المطيري

وكان الجيش اللبناني قد أعلن تحرير المواطن السعودي المختطف وتوقيف بعض المتورّطين بعد يومين من عملية الاختطاف.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري؛ أن “الجهود التي قام بها الجيش جبّارة أدّت إلى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة”.

وتوجّه بخاري عبر “mtv”، بـ”الشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي؛ وقائد الجيش جوزف عون؛ على متابعتهما الحثيثة”.