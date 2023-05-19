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غطت الطرق بطبقة سميكة

السماء تمطر ديدانًا بالهند

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
السماء تمطر ديدانًا بالهند
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد رعب ومثيرة للاشمئزاز في الوقت عينه، تظهر آلاف الديدان البيضاء كالمطر من السماء وتغطي الطريق بطبقة سميكة من الحشرات في الهند.

مشهد صاعق

وبحسب الفيديو المتداول، نزلت الديدان مثل قصاصات الورق الملون في مشهد صاعق وتهبط على الأرض في ولاية بيهار، وهي ولاية شرق الهند على الحدود مع نيبال.

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وشوهدت الحشرات المجهولة الهوية، وهي تملأ الطريق وتركت السكان المحليون في صدمة، بينما أغلق الكثير أبوابهم خوفًا من المشهد المرعب، ولم يكن من المعروف ما الذي تسبب في سقوط الديدان أو إن كانت ديدانًا فعلًا.

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الهند أن أحدًا لم يصب بأذى إثر الحادث المثير للاشمئزاز، وهي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مخلوقات شبيهة بالديدان تمطر من السماء.

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