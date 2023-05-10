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لضمان جودتها على البشر وقبل طرحها بالأسواق

السماح بتجربة المكياج على الحيوانات ببريطانيا بعد حظر 25 عامًا

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
السماح بتجربة المكياج على الحيوانات ببريطانيا بعد حظر 25 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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سمحت الحكومة البريطانية باختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، بعد حظر دام 25 عامًا، حيث تم حظره منذ العام 1998.

التجربة على الحيوانات

وأيدت المحكمة العليا قرار الحكومة البريطانية، الذي يُفضي بالسماح لشركات صناعة مستحضرات التجميل وصناعة العطور بتجربة منتجاتها على الحيوانات لضمان جودتها على البشر وقبل طرحها في الأسواق.

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وكان ذلك القرار صادمًا لنشطاء وجمعيات حقوق الحيوان، فقد نال قدرًا كبيرًا من المعارضة.

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وأفادت “جوليا فينتيم”، رئيسة مركز السلامة والضمان البيئي في شركة “Unilever يونيليفر”، بأن القرار لا يفضي بأي نفع جديد على جودة مستحضرات التجميل، حيث يمكن اختبار سلامتها دون الحاجة لتجربتها على الحيوانات.

أما منظمة The Humane Society قالت: إن عددًا كبيرًا من الفئران والأرانب والأسماك والكلاب والخنازير، هي ضحايا لتجارب كيميائية قاسية.

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