السماح لدور الإيواء المرخصة بتقديم خدمات إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

أصدر أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة في المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، توجيهًا بالسماح لدور الإيواء المرخصة من وزارة السياحة التي تقع داخل المدينة المنورة، وتتوافر فيها الاشتراطات اللازمة من تقديم خدمات إسكان الحجاج، واستمرار استقبال طلبات الترخيص حتى تاريخ 1444/11/15.

ودعت اللجنة الراغبين في الترخيص إلى سرعة مراجعتها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توافرها لاستكمال إجراءات إصدار التصريح.