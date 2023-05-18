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لضمان الاستقرار النفسي

السماح للمعلمات بالتدريس من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
السماح للمعلمات بالتدريس من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي
المواطن - الرياض

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أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات بالسماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية.

الاستقرار النفسي

يأتي ذلك رغبة في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة وضمان الاستقرار النفسي وتعزيزًا لدور القطاع الخاص لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية.

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وأضافت الوزارة أنه يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للعمل بموجبه ويلغي ما يتعارض معه من تنظيمات بهذا الشأن.

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