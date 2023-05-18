السماح للمعلمات بالتدريس من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن 14 ساعة و35 طبيبًا لإنجاح عملية فصل التوأم السيامي النيجيري أول مصنع روبوتات لإنتاج المواد اللاصقة بالعراق تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان إحباط تهريب 340 كجم قات مخدر بجازان وضبط مهربين بجدة جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها مؤسس أمازون على متن أكبر يخت بالعالم قيمته نصف مليار دولار نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يمنح غوارديولا رقمًا مميزًا
أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات بالسماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية والعالمية.
يأتي ذلك رغبة في تسهيل انتقال الأطفال من التمهيدي حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسلاسة وسهولة وضمان الاستقرار النفسي وتعزيزًا لدور القطاع الخاص لتحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة تخدم المخرجات التعليمية.
وأضافت الوزارة أنه يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للعمل بموجبه ويلغي ما يتعارض معه من تنظيمات بهذا الشأن.