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الوكلاء رفعوا أسعار قطع الغيار بنسبة 56%

السوق السعودية الأكثر استخدامًا للسيارات الصينية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
السوق السعودية الأكثر استخدامًا للسيارات الصينية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المهتم بالسيارات ماجد الشيخي، أن السوق السعودية تعد الأكبر للسيارات الصينية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوكلاء رفعوا أسعار قطع الغيار بنسبة 56%.

أزمة الأسعار

وقال الشيخي خلال لقاء مع برنامج الراصد: سوقنا يعد الأكبر للسيارات الصينية في المنطقة، ويوجد عملاء سعوديون يشترون قطع الغيار من مصر لفارق السعر، والتشليح استغلوا الأزمة ليرفعوا الأسعار جراء شحّ قطع الغيار.

قطع الغيار

ولفت الشيخي إلى أن أحد وكلاء السيارات زاد سعر بعض قطع الغيار بنسبة 56% عما كانت عليه في رمضان.. وبعض مصانع الخارج تضغط على الوكلاء لرفع الأسعار.

وأوضح أن الشكاوى التي وصلت إلى وزارة التجارة، لم يحدث فيها أي شيء، لكن وزير التجارة اجتمع ببعض وكلاء السيارات وننتظر النتائج في وقت قريب.

 

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