السوق السعودية الأكثر استخدامًا للسيارات الصينية

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أكد المهتم بالسيارات ماجد الشيخي، أن السوق السعودية تعد الأكبر للسيارات الصينية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوكلاء رفعوا أسعار قطع الغيار بنسبة 56%.
فيديو | المهتم بالسيارات ماجد الشيخي: أحد وكلاء السيارات زاد سعر بعض قطع الغيار بنسبة 56٪ عما كانت عليه في رمضان.. وبعض مصانع الخارج تضغط على الوكلاء لرفع الأسعار#الراصد pic.twitter.com/ei3EdlASHbقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) May 8, 2023
وقال الشيخي خلال لقاء مع برنامج الراصد: سوقنا يعد الأكبر للسيارات الصينية في المنطقة، ويوجد عملاء سعوديون يشترون قطع الغيار من مصر لفارق السعر، والتشليح استغلوا الأزمة ليرفعوا الأسعار جراء شحّ قطع الغيار.
ولفت الشيخي إلى أن أحد وكلاء السيارات زاد سعر بعض قطع الغيار بنسبة 56% عما كانت عليه في رمضان.. وبعض مصانع الخارج تضغط على الوكلاء لرفع الأسعار.
وأوضح أن الشكاوى التي وصلت إلى وزارة التجارة، لم يحدث فيها أي شيء، لكن وزير التجارة اجتمع ببعض وكلاء السيارات وننتظر النتائج في وقت قريب.