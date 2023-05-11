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لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات

السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي – إدارة التنفيذ.
– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني – إدارة التقنية.
– أخصائي – إدارة التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي – إصدار الصكوك وأدوات الدين.
– أخصائي – رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي رئيسي – رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي – التحقيق.
– أخصائي – التواصل.
– أخصائي – القوائم المالية.

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التخصصات:

– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الاقتصاد.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الإدارة العامة.
– القانون.
– المالية.
– العلاقات العامة.
– العلاقات الإعلامية.
– التسويق.
– التواصل.
– الإعلام.
– المحاسبة.
– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/21 هـ الموافق 2023/05/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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