السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمختلف المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي – إدارة التنفيذ.
– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني – إدارة التقنية.
– أخصائي – إدارة التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي – إصدار الصكوك وأدوات الدين.
– أخصائي – رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي رئيسي – رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي – التحقيق.
– أخصائي – التواصل.
– أخصائي – القوائم المالية.
– إدارة الأعمال.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– الاقتصاد.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الإدارة العامة.
– القانون.
– المالية.
– العلاقات العامة.
– العلاقات الإعلامية.
– التسويق.
– التواصل.
– الإعلام.
– المحاسبة.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/10/21 هـ الموافق 2023/05/11م.
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