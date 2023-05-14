السويد تقتنص لقب Eurovision أكبر مسابقة موسيقية بالعالم

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اقتنصت السويد لقب مسابقة “يوروفيجن” Eurovision للأغنية الأوروبية، بعد أن تمكنت المغنية السويدية لورين من التفوق على 25 منافسًا في ختام المسابقة الموسيقية التي تعتبر الأكبر في العالم، والتي أقيمت نسختها هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا بسبب ما تشهده من حرب.
حسمت لورين الفوز لها بمجموع 583 نقطة، بينما احتلت كاريا المركز الثاني برصيد 526 نقطة، وتمكنت إيطاليا والنرويج من احتلال المراكز الخمسة الأولى برصيد 350 و268 نقطة على التوالي بينما كانت ألمانيا في المركز الأخير بمجموع 18 نقطة، واحتلت أوكرانيا المركز السادس، بينما احتلت بلجيكا المركز السابع .
وقالت لورين بعد إعلان فوزها: “إنه شعور جنوني أنا سعيدة وأنا ممتنة، أنا ممتنة لجميعكم لكل من صوت لي»، وتابعت: «الشيء الوحيد الذي أشعر به الآن هو الكثير من الحب، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث”.
وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد إعلان هذا الفوز أول امرأة تحقق هذا الانجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الإيرلندي جوني لوغان في الثمانينيات.
فوز السويد يعني أن الدولة ستستضيف مسابقة العام القادم، والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لفوز فرقة آبا ABBA السويدية، بيوروفيجين عام 1974 بعد أداء أغنية واترلو.
وقدمت أميرة ويلز كيت ميدلتون عرضًا مفاجئًا، حيث عزفت على البيانو مع فرقة كالوش أوركسترا الأوكرانية الفائزة بمسابقة العام الفائت.
يوروفيجن هي مسابقة غنائية دولية ينظمها اتحاد البث الأوروبي (EBU)، تقام مرة واحدة في السنة، وتستضيفها الدولة الفائزة في النسخة السابقة.
وللعام الخامس على التوالي، تخرج أيرلندا من المسابقة في الدور نصف النهائي، وهي نتيجة وصفها رئيس وفدها بأنها “مدمرة”.
استضافت مدينة ليفربول البريطانية مسابقة هذا العام نيابة عن أوكرانيا التي مزقتها الحرب، والتي فازت عام 2022.
وبدأ العرض مع فرقة كالوش أوركسترا الفائزة العام الماضي، وعزفت الفرقة نسخة مطولة من أغنيتها ستيفانيا عبر مقطع مصور سُجّل مسبقًا من العاصمة الأوكرانية كييف.
وأضاف النجوم بمن فيهم جوس ستون، وسام رايدر، وأندرو لويد ويبر نكهة بريطانية إلى الأغنية، حيث استقلت الفرقة قطارًا من محطة مترو ميدان نيزاليزنوستي الشهير في كييف ووصلت إلى مسرح ليفربول أرينا.
ورافقت أميرة ويلز على البيانو، في مقطع قصير تم تسجيله في غرفة الرسم القرمزي في قلعة وندسور في وقت سابق من هذا الشهر.