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ضمن منافسات الجولة الـ37

السيتي يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
السيتي يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواصلة تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجاوز عقبة تشيلسي لحسم اللقب رسميًا.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد تشيلسي، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن آرسنال الوصيف، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

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نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز

ويدخل مانشستر سيتي مباراة تشيلسي، بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني برباعية دون رد، وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، ليواجه إنتر ميلان الإيطالي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، في تحقيق الفوز أمام تشيلسي، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية، لمصالحة جماهيره، بعد النتائج السلبية التي حققها خلال الفترة الماضية، حيث اكتفى بفوز وحيد في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

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