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يسبب زحاماً ويعطل المسار النظامي

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً
المواطن - فريق التحرير

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قال الكاتب والإعلامي خالد السليمان إن مخالفة السير على أكتاف الطريق من أكثر المخالفات استفزازاً، حيث تلتزم بمسارك النظامي ثم تجد من يزاحمك، مستخدماً كتف الطريق ليتبعه آخرون ويتشكل مسار إضافي يسبب زحاماً ويعطل المسار النظامي، لأن جميع هؤلاء المخالفين سيقتحمون المسار النظامي عند نهاية الطريق !

أخطر المخالفات المرورية

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “مخالفات مرورية تحت المجهر !”، أن مخالفة تجاوز قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل تعد من أخطر المخالفات، فالوزن الزائد يسبب تلفاً للطريق وتكلفة لصيانته.

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وتابع الكاتب “بينما تجاوز الأبعاد يهدد سلامة المركبات الأخرى، خاصة عندما تجد الأسياخ والأنابيب الحديدية أمامك في الطرق، وتجد سيارات النقل محملة بالأحمال المرتفعة التي قد تتساقط في أي وقت، بينما تسبب ثقلاً زائداً قاتلاً عند وقوع الحوادث، لا قدر الله !”.. وإلى نص المقال:

أتمتة ٧ مخالفات مرورية إلكترونياً

دشن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أتمتة ٧ مخالفات مرورية إلكترونياً ابتداء من هذا الأسبوع، أبرز هذه المخالفات القيادة على أكتاف الطريق وتجاوز قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل !

أما مخالفة السير على أكتاف الطريق فهي من أكثر المخالفات استفزازاً، حيث تلتزم بمسارك النظامي ثم تجد من يزاحمك، مستخدماً كتف الطريق ليتبعه آخرون ويتشكل مسار إضافي يسبب زحاماً ويعطل المسار النظامي، لأن جميع هؤلاء المخالفين سيقتحمون المسار النظامي عند نهاية الطريق !

بينما تعد مخالفة تجاوز قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل من أخطر المخالفات، فالوزن الزائد يسبب تلفاً للطريق وتكلفة لصيانته، بينما تجاوز الأبعاد يهدد سلامة المركبات الأخرى، خاصة عندما تجد الأسياخ والأنابيب الحديدية أمامك في الطرق، وتجد سيارات النقل محملة بالأحمال المرتفعة التي قد تتساقط في أي وقت، بينما تسبب ثقلاً زائداً قاتلاً عند وقوع الحوادث، لا قدر الله !

استبدال مصدات  السيارات

وكنت أرجو أن تشمل المخالفات قيام بعض سائقي سيارات النقل باستبدال مصدات سياراتهم المصنعية بمصدات فولاذية أو حديدية تتسبب عند وقوع الحوادث في مضاعفة الأضرار على الركاب والمركبات، وهي من أخطر المخالفات التي لا تتسامح معها الأنظمة المرورية في الدول المتقدمة، ويتبعها قيام بعض سائقي المركبات الأصغر بتركيب مسامير السحب في مصدات سياراتهم طوال الوقت مما يسبب ضرراً بالغاً عند الاحتكاك بالسيارات الأخرى، بينما يجب أن يقتصر استخدامها عند الحاجة !

هذه المخالفات موجودة وليست جديدة، لكن أتمتتها قد تساعد على تطبيقها بشكل أوسع، والمخالفون لا يردعهم غير العقوبات، ليظهروا احتراماً لحق الطريق وحقوق وسلامة السائقين والركاب الآخرين، أما من يشكو فالحل بسيط: «لا تبوق ولا تخاف»، حسب المثل الشعبي !

باختصار.. لا تخالف ولا لأحد عندك شيء !

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