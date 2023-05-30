السيطرة على أسد طليق بالرياض بعد تحييد خطره

سيطرت القوات الخاصة للأمن البيئي على حيوان مفترس مهدد بالانقراض (أسد)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض وتحييد خطره وتسليمه للجهة المختصة.

عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.