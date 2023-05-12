السيطرة على حريق سوق الصواريخ بجدة بعد 4 ساعات

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق سوق الصواريخ في جدة بعد 4 ساعات من مكافحة النيران المستعرة.

وكان الدفاع المدني أعلن في الواحدة والثلث من صباح اليوم الجمعة أن مدني جدة يباشر حريقًا بسوق الصواريخ، مشيرًا إلى أنه لا زالت عمليات الإخماد مستمرة، وبعد أكثر من 4 ساعات وتحديدًا عند الساعة الخامسة إلا ربع فجرًا أعلن السيطرة على الحريق دون إصابات مع البدء في مباشرة أعمال التبريد.