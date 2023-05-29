السيول تجرف 250 خلية نحل في الأردن

وثق مقطع فيديو نشره عامل مصري في الأردن، حجم الخسائر التي لحقت بـ”منحل”، جراء السيول التي غمرت منطقة الأزرق الأردنية، الإثنين، والتي جرفت 250 خلية نحل، وألحقت خسائر مادية بمالكها.

تفاصيل الحادثة

وتداول الأردنيون مقطع الفيديو الذي صوره العامل المصري يشرف على هذه المناحل في المنطقة، موثقًا حجم الضرر الواقع على مالك المناحل، وتفاعلوا مع مشاعر هذا العامل في نقله الخبر، والحزب باديًا على صوته.

بدوره، قام مالك “مناحل أبو زريق” التي تعرضت لهذه الخسائر، عبد الله أبو زريق، بنشر الفيديو عبر الصفحة الخاصة للمناحل على منصة فيسبوك، حيث تداوله الأردنيون بشكل واسع، متمنين أن يعوضه الله عن خسائره، وأثنوا على نُبل مشاعر العامل التي ظهرت من خلال الفيديو.

وكشف أبو زريق تفاصيل ما حدث، موضحًا أن “خسائره المادية تقدر بـ 70 ألف دينار أردني (98.5 ألف دولار)”، لافتًا إلى أن “منسوب المياه ارتفع لأكثر من متر، وسحب جميع خلايا النحل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

تأثير السيول

وقال الرجل إنه وصل إلى منطقة الأزرق قبل أسبوع، ولم يتوقع أن هطول أمطار غزيرة لهذه الدرجة، لتشكل سيولاً قوية تجرف هذه الخلايا.

وأردف: “لا يوجد خطأ على وزارة الزراعة مثلما يتم تداوله. المكان سليم مئة بالمئة، إلا أن الظروف الجوية المفاجئة كانت السبب الرئيسي وراء ما حدث”.

واختتم قائلاً: أطلب العوض من الله، ولا أرغب في التعويض من قبل أي جهة رسمية، حتى لو أرادت وزارة الزراعة تعويضي فأنا لا أرغب بذلك.