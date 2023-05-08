السيول تداهم قائد مركبة عالقة بالرمال

وثق مقطع فيديو متداول، صدمة قائد مركبة، بمهاجمة السيل عليه، بعدما غرزت عجلات سيارته وعلقت بالرمال وسط حالة مطرية شديدة.

وأظهر الفيديو، السيارة التي غرزت في رمال الصحراء، وسط هطول أمطار غزيرة، لتبدأ السيول في مهاجمة المركبة، ما دفع الشابين اللذين كانا بها إلى الركوض لتجنب الجرف معها.

يأتي ذلك وسط حالة مطرية تشهدها عدد من مناطق المملكة، ويصاحبها جريان للسيول ونشاط للرياح.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.