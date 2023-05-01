الشاعر الدحيمي يعاني من أمراض مزمنة

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ألقى الشاعر محمد الدحيمي، قصيدته الشعرية الشهيرة تكفي، وهو يرقد على فراش المرض، وذلك عبر تقرير عرضه برنامج الراصد.
فيديو | الشاعر محمد الدحيمي صاحب الشطر الشهير
"تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل
ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى"
لم يجبره المرض والفراش الأبيض على قول "تكفى"
ومذيع الراصد: وزارة الثقافة لن تنسى الشعراء قط#الراصد pic.twitter.com/YNLHpy2ZxZ
— الراصد (@alraasd) April 30, 2023
وجاء ضمن أبياتها:
تكفي ترى تكفي تهز الرجاجيل *** ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفي
وبشأن مرضه، أوضح وهو يبكي متأثرًا أنه يعاني من جملة أمراض، مثل “الجلطة”، والفشل الكلوي، وتليف في الكبد، وفتاق استحوذ على بطنه كلها ولم يعد يستطيع أن ينهض من مكانه، ولا حتى أن يجلس.