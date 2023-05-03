الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق ضد الفتح اليوم.

مباراة اليوم ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفتح عند الساعة 9:30 مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

أرقام الشباب والفتح

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأكثر تسجيلًا للأهداف في الشوط الأول ضمن منافسات دوري روشن السعودي برصيد 26 هدفًا، فيما يتفوق الفتح في معدل الدقة في التسجيل من التسديدات.

وتتسم مباريات الفريقين السابقة في البطولة بالتكافؤ والندية، حيث إن 37% من المواجهات انتهت بالتعادل، وتمكن الليوث من الفوز 9 مرات، مقابل 8 انتصارات للفتح، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي على “تويتر”.