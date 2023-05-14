الشباب عينه على الفوز الـ13 ضد الاتفاق

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الشباب، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

تفوق الشباب ضد الاتفاق

وتُعد مباراة الاتفاق ضد الشباب اليوم هي المواجهة الـ26 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا لليوث بـ12 انتصارًا، وخسر 5 مرات، وتعادلا في 8 لقاءات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثاني من حيث عدد اللاعبين المشاركين في دوري روشن السعودي برصيد 25 لاعبًا، فيما يقع الليوث في المركز الثالث، بعدما أشرك 24 لاعبًا.

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن آخر 20 هدفًا في مواجهات الفريقين السابقة كانوا من داخل منطقة الجزاء.

ويعول الاتفاق على عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة نتائجه المميزة، أملًا في تعثر النصر وخطف الوصافة.