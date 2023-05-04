الشباب قد يعاقب هتان باهبري

يبدو أن نادي الشباب قد يتجه لمعاقبة لاعبه هتان باهبري بعد التصرف الذي بدر منه في مباراة الفتح أمس الأربعاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصرف هتان باهبري

وكان المدرب الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب قرر إخراج باهبري من الملعب والدفع بـ البرازيلي كارلوس جونيور، ليظهر باهبري وهو غاضبًا من التبديل، كما قام بضرب مقعد دكة الاحتياط أكثر من مرة اعتراضًا على التبديل، حيث كان يرغب في البقاء في الملعب أطول فترة ممكنة.

وقبل إخراجه، كان باهبري أهدر فرصة هدف محقق للشباب حيث أطاح بالكرة من فوق العارضة.

وسجل الأرجنتيني إيفر بانيجا الهدف الوحيد للشباب في مباراة الفتح في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.