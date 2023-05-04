تنازل الشمري عن قاتل أخيه بعد شفاعة فيصل بن خالد الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني قصة بلدة مكسيكية تكرم الحمير في يوم العمال
يبدو أن نادي الشباب قد يتجه لمعاقبة لاعبه هتان باهبري بعد التصرف الذي بدر منه في مباراة الفتح أمس الأربعاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ردة فعل هتان باهبري بعد استبداله#الشباب_الفتح | #SSC pic.twitter.com/13zxOY6ZLWقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
وكان المدرب الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب قرر إخراج باهبري من الملعب والدفع بـ البرازيلي كارلوس جونيور، ليظهر باهبري وهو غاضبًا من التبديل، كما قام بضرب مقعد دكة الاحتياط أكثر من مرة اعتراضًا على التبديل، حيث كان يرغب في البقاء في الملعب أطول فترة ممكنة.
وقبل إخراجه، كان باهبري أهدر فرصة هدف محقق للشباب حيث أطاح بالكرة من فوق العارضة.
وسجل الأرجنتيني إيفر بانيجا الهدف الوحيد للشباب في مباراة الفتح في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
فرصة مهدرة من هتان باهبري أمام المرمى#الشباب_الفتح | #SSC pic.twitter.com/COOdj4nJTi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023