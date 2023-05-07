الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تفوقه أمام الأندية السورية، وتحقيق الفوز أمام تشرين اليوم.

تشرين ضيفًا على الليوث

ويلعب الشباب ضد تشرين السوري في المرحلة الثانية للدور التمهيدي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتأهل الليوث إلى المرحلة الثانية، بعد الفوز على القوة الجوية العراقي، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشرين السوري في الصعود، بعدما تجاوز عقبة المريخ السوداني في المرحلة الأولى.

الشباب يتفوق

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سجلًا مميزًا ضد الأندية السورية، حيث سبق ولعب 9 مباريات أمامهم، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، وتعادل مرة واحدة، وأحرز 15 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

ويسعى الليوث لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما يأمل فريق تشرين السوري تحقيق نتيجة إيجابية.

وتُعد مباراة الشباب ضد تشرين اليوم، هي مواجهة الفريق السوري، إلا أنه لن يتمكن من خوض اللقاء على أرضه كمباراة المريخ السوداني، بسبب الاضطرابات السياسية، على أن تُقام مواجهة الإياب على الملعب ذاته، يوم الخميس.