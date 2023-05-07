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خلال مواجهة تشرين اليوم

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تفوقه أمام الأندية السورية، وتحقيق الفوز أمام تشرين اليوم.

تشرين ضيفًا على الليوث

ويلعب الشباب ضد تشرين السوري في المرحلة الثانية للدور التمهيدي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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وتأهل الليوث إلى المرحلة الثانية، بعد الفوز على القوة الجوية العراقي، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشرين السوري في الصعود، بعدما تجاوز عقبة المريخ السوداني في المرحلة الأولى.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

الشباب يتفوق

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سجلًا مميزًا ضد الأندية السورية، حيث سبق ولعب 9 مباريات أمامهم، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، وتعادل مرة واحدة، وأحرز 15 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ويسعى الليوث لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما يأمل فريق تشرين السوري تحقيق نتيجة إيجابية.

وتُعد مباراة الشباب ضد تشرين اليوم، هي مواجهة الفريق السوري، إلا أنه لن يتمكن من خوض اللقاء على أرضه كمباراة المريخ السوداني، بسبب الاضطرابات السياسية، على أن تُقام مواجهة الإياب على الملعب ذاته، يوم الخميس.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

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