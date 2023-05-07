الشباب يتعادل مع تشرين السوري

تعادل نادي الشباب مع مضيفه تشرين السوري بهدف لكل فريق، وذلك في ذهاب الدور الثاني من التصفيات التأهيلية لدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشباب ضد تشرين

وفي الشوط الثاني، سجل فريق تشرين هدف التقدم عبر اللاعب خالد المبيض في الدقيقة الـ53.

ثم سجل الإسباني سانتي مينا هدف التعادل لليث في الدقيقة الـ93.

وستقام مباراة العودة يوم 11 مايو الجاري أيضًا في ملعب الملز.