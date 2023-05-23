الشباب يتفوق على النصر بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي الشباب، الشوط الأول من الديربي أمام النصر متفوقًا بهدفين لهدف في الجولة الـ28 من دوري روشن.

وتمكن الليث من إحراز هدفين عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين الـ25 والـ40، بينما سجل اللاعب أندرسون تاليسكا الهدف الوحيد لـ النصر في الدقيقة الـ44.