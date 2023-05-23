الشباب يتفوق على النصر بثنائية في الشوط الأول

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أنهى نادي الشباب، الشوط الأول من الديربي أمام النصر متفوقًا بهدفين لهدف في الجولة الـ28 من دوري روشن.
وتمكن الليث من إحراز هدفين عبر اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين الـ25 والـ40، بينما سجل اللاعب أندرسون تاليسكا الهدف الوحيد لـ النصر في الدقيقة الـ44.
ردود الأفعال بعد الهدف⚪⚫#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/TEzONTYk6eقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023
جوانكا في المرمى🤯🚀#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/evq8TlN2yy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023
هدددددف!⚽
د44' الهدف الأول لـ #النصر عن طريق تاليسكا
النصر 1 × 2 الشباب#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/KcRUNo9ZR7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2023